Порошенко обговорив з Трампом розширення безпекової співпраці між Україною та США
00:00, 21 вересня 2017Політика
0 0
Порошенко і Трамп обговорили детально усі напрямки розширення цієї співпраці.
Порошенко розповів про деталі переговорів із Трампом / фото twitter.com/Scavino45
Президент України Петро Порошенко заявляє, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорив розширення безпекової співпраці між країнами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за результатами зустрічі з Трампом сьогодні журналістам у Нью-Йорку.
Читайте такожТрамп: Справи України йдуть добре
«Надзвичайно важливо – це є спільне бачення нової якості безпекової співпраці між Україною та США, ми обговорили детально усі напрямки розширення цієї співпраці, починаючи від співпраці з Військовою академією West Point, яку ми відвідали декілька днів тому, і завершуючи співпрацею з Міноборони США та іншими інституціями», - заявив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter