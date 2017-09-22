Порошенко не говорив з Трампом про Javelin, але обговорював надання Україні засобів радіоелектронної боротьби

Президент України Петро Порошенко під час зустріч з президентом США Дональдом Трампом не говорив про протитанкові ракетні комплекси Javelin, але підіймав питання про надання Україні засобів радіоелектронної боротьби. Про це Порошенко заявив в інтерв’ю американському телеканал Fox Business.

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«У нас була дуже вражаюча зустріч з президентом Трампом, я захоплений його лідерством, він зробив дуже чіткий сигнал на Генасамблеї ООН, фокусуючись на Україні та звернувся до Росії припинити агресію», - заявив він.

«У нас було дуже продуктивне обговорення (з президентом США Дональдом Трампом). Україна виробляє дуже ефективні протитанкові ракети сама, ми не отримали нічого з усього світу, жодної летальної зброї, але ми зупинили російську агресію, ми побудували 250 тис. армію, яка є однією з найбільш ефективних в Європі. Ми українці пишаємося цим… Але ми отримали тверде запевнення від наших американських партнерів (щодо військово-технічної допомоги – УНІАН). Ми не говорили, чесно кажучи, про Javelin, тому що ми виготовляємо самі (протитанкові системи – УНІАН), але ми говорили про засоби радіоелектронної боротьби, щоб зробити ефективними ЗСУ та щоб зберегти життя моїх військ та підвищити відповідальність для (президент РФ Володимира Путіна – УНІАН) Путіна, якщо він вирішить атакувати позиції моєї армії, ми йому цього не дозволимо», - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання чи обговорював він на зустрічі за закритими дверима з Трампом надання Україні оборонної зброї, зокрема Javelin.

Як повідомляв УНІАН раніше, Порошенко після зустрічі з Трампом заявив, що США підтримують пропозицію України щодо миротворців на Донбасі.