В ОБСЄ закликали окупантів скасувати усі обвинувачення проти кримського журналіста Семени

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликали Російську Федерацію скасувати усі обвинувачення проти українського журналіста Миколи Семени.

Про це йдеться у заяві представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра, розміщеній на сайті організації.

Зокрема, він засудив судову заборону Семені вести публічну діяльність.

"Я радий, що Семена був звільнений з-під домашнього арешту, але той факт, що його визнали винним та заборонили брати участь у будь-якій публічній діяльності, матиме негативний вплив на журналістів та свободу слова", - заявив Дезір.

Він наголосив, що усі обвинувачення проти Семени потрібно зняти, бо вони порушують принципи ОБСЄ щодо свободи вираження думки та свободи ЗМІ.

«Семена повинен мати можливість вільно подорожувати», - додав Дезір.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, так званий "залізничний суд Сімферополя" засудив кримського журналіста Семену до 2,5 років позбавлення волі умовно.

Російська влада звинувачує його в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в будинку Семени ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред'явлено обвинувачення в тому, що він опублікував на сайті Крим.Реалії статтю.

Семена заявляв, що у своїх матеріалах реалізував право на «вільне висловлювання думки».

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Семени політично вмотивованим.