Волкер: США можуть гарантувати Путіну, що Росії "стане гірше" у разі відмови врегулювати конфлікт на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що США можуть гарантувати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що Росії «стане гірше» в разі відмови урегулювати конфлікт на Донбасі. Про це він сказав в інтерв'ю DT.UA.

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На його думку, важливо, щоб Німеччина та Франція залишалися провідними учасниками переговорного процесу. Проте, з його слів випливає, що США не збираються безпосередньо долучатися до «нормандського формату».

«Це зручно. Берлін і Париж використовують свої можливості у межах Мінського процесу, аби обговорювати конкретні деталі: де має проходити лінія припинення вогню; як, коли та куди відводити важке озброєння; як протидіяти загостренню в конкретних гарячих точках, тощо», - зазначив Волкер.

«Це - безумовно важливі речі. Але в розв'язанні цих питань безпосередня участь США, думаю, не додала би нічого. В чому роль Сполучених Штатів була би важливою? В тому, щоб сфокусувати бачення Володимира Путіна на стратегічному вимірі проблеми. Щоб він зосередився на вирішенні того, чи він хоче вийти з цього глухого кута чи ні», - пояснив посол.

«США можуть сказати Путіну: якщо хочете - ми можемо допомогти, якщо не хочете - ми можемо гарантувати, що вам стане гірше», - підсумував Волкер.