В Держдумі РФ угледіли в українському законі про освіту "етноцид російського народу"

У Державній Думі Російської Федерації заявили, що схвалений українським парламентом закон «Про освіту» суперечить договору про «дружбу» України і Росії, а також є актом «етноциду російського народу». Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, відповідну заяву схвалила сьогодні Держдума РФ.

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«Рішення української влади порушує Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між і Російською Федерацією і Україною від 31 травня 1997 року, згідно з яким сторони зобов'язані «сприяти створенню рівних можливостей і умов для вивчення російської мови в Україні і української мови в Російській Федерації, підготовки педагогічних кадрів для викладання цими мовами в освітніх установах, надавати з цією метою рівноцінну державну підтримку», - йдеться в документі.

У Держдумі підкреслили, що «підписаний президентом України закон «Про освіту» стане актом етноциду російського народу в Україні».

У заяві наголошується, що законом передбачається, що з 2020 року система освіти стане повністю україномовною, що «призведе до зникнення російськомовних шкіл і класів, а також шкіл для національних меншин».

У Держдумі запропонували об'єднати зусилля всіх парламентських сил з метою захисту корінних народів і національних меншин України «від примусової асиміляції та насадження якихось форм дискримінації».

Депутати Держдуми висловлюють «солідарність з протестною позицією влади Болгарії, Угорщини, Греції, Молдови, Польщі та Румунії, а також частини жителів самої України» щодо цього закону і закликають парламенти інших держав, офіційні мови яких визнані Україною регіональними мовами та мовами національних меншин, «вжити заходів» для його засудження.

Також депутати закликають «до вжиття спільних заходів щодо відновлення порушених прав і захисту від дискримінації громадян України, які є представниками корінних народів і національних меншин, неухильного дотримання на території України міжнародних правових актів Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи, що стосуються забезпечення фундаментального права на користування рідною мовою».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 роки після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ЛДНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в ряді районів Луганської та Донецької областей йдуть бойові дії.

12 жовтня 2016 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія була змушена «захищати російськомовне населення» на Донбасі і в Криму.

5 вересня 2017 року Верховна Рада прийняла закон «Про освіту», який передбачає впровадження 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи в наступному році.

Законом передбачено, що представникам національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Міністерство закордонних справ Румунії висловило стурбованість у зв'язку з нормами цього закону щодо мови навчання представників національних меншин. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримуватиме ініціативи України в міжнародних організаціях у зв'язку з нормами нового закону про освіту. При цьому Посольство США привітало Україну з прийняттям нового закону про освіту.