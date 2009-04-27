РНБО: боротися з корупцією в Україні вже практично нереально

Рада національної безпеки і оборони не давала оцінок діяльності будь-якого правоохоронного органу України.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби РНБО.

РНБО нагадує, що 24 квітня під головуванням Президента України відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, де головним питанням розглядався стан злочинності у державі та координація діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам. Усі виступаючі на засіданні члени РНБО України: Генеральний прокурор, Голова Верховного Суду, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, голова Державної податкової адміністрації визнали, що низка об’єктивних та суб’єктивних чинників, посилених фінансово-економічною кризою, спричиняють суттєве зростання криміногенного рівня у суспільстві.

РНБО заявляє, що позиція державної влади, і найперше правоохоронних інститутів, має полягати у прозорому і професійно компетентному процесі профілактики та боротьби зі злочинністю. При цьому недопустимим є приховування реального стану речей та будь-які маніпуляції в цій сфері як із кримінальною статистикою, так і політикою в боротьбі зі злочинністю. На думку РНБО, це принципово важливо для забезпечення законності та правопорядку в Україні.

РНБО нагадує, що найнебезпечнішою формою організованої злочинності в Україні вже зараз експерти називають зрощення державного бюрократичного апарату зі злочинністю. Це й формує високий рівень корупції та робить майже неможливим реальну боротьбу з цим явищем. Як наслідок, Україна визнана однією з найбільш корумпованих держав, а також є однією з найменш привабливих країн світу (134 місце зі 180 країн за даними Transparency International).

Саме на цих фактах, йдеться у заяві, які були встановлені міжвідомчою робочою групою за участю всіх високопосадових представників правоохоронних органів, і був проведений брифінг першого заступника Секретаря РНБО Степана ГАВРИША. При цьому особливо акцентувалася увага на зростанні рівня бандитизму в 2,6 раза, про що і свідчить статистика МВС. “Жодних оцінок якості діяльності будь-якого правоохоронного органу не давалося. Також прес-служба апарату РНБО України ще раз заявляє, що питання «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам» та відповідний проект рішення був підтриманий всіма керівниками правоохоронних органів і головою Верховного Суду України”. РНБО також нагадує, що згідно із дорученням Президента України він буде доопрацьований і ще раз розглянутий на засіданні Ради національної безпеки і оборони після завершення роботи місії GRECO в Україні та заслуховування звіту України в Страсбурзі щодо питань боротьби з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на брифінгу за результатами засідання РНБО С.ГАВРИШ зазначив, що РНБО занепокоєна зростанням рівня злочинності в Україні.

За його словами, РНБО констатувала суттєве зростання рівня злочинності в Україні. Серед причин цього явища перший заступник секретаря РНБО назвав економічну кризу, а також відсутність цілісної програми боротьбі зі злочинністю. За його словами, необхідних дієвих заходів з боку держави досі не знайдено.

У той же день Міністерство внутрішніх справ поширило заяву, у якій назвало інформацію С.ГАВРИША про зростання останнім часом у 2,5 раза рівня злочинності в Україні некомпетентною і такою, що не відповідає дійсності.