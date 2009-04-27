Міліція закрила справу про загибель народного депутата Сироти

Слідче управління Головного управління МВС України в Київській області закрило кримінальну справу, порушену за фактом загибелі в дорожньо-транспортній пригоді народного депутата Михайла Сироти.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Київській області.

Як зауважив співрозмовник агентства, кримінальну справу закрито через те, що обидва водії (М.Сирота і водій авто, з яким зіткнулась його “Тойота Камрі”), які були винними в ДТП, загинули.

Як повідомляв УНІАН, М.СИРОТА загинув 25 серпня 2008 року в ДТП на Київщині. Аварія сталася на автодорозі Київ-Одеса. Автомобіль, яким керував М.СИРОТА, зіткнувся з “Деу Ланос”.

Слідчим відділом ГУ МВС України в Київській області було порушено кримінальну справу за фактом ДТП, в якому загинув народний депутат М.Сирота. Кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.