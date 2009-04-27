Міліція закрила справу про загибель народного депутата Сироти

20:48, 27 квітня 2009
Політика
1495 0

Обидва водії загинули

Слідче управління Головного управління МВС України в Київській області закрило кримінальну справу, порушену за фактом загибелі в дорожньо-транспортній пригоді народного депутата Михайла Сироти.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Київській області.

Як зауважив співрозмовник агентства, кримінальну справу закрито через те, що обидва водії (М.Сирота і водій авто, з яким зіткнулась його “Тойота Камрі”), які були винними в ДТП, загинули.

Як повідомляв УНІАН, М.СИРОТА загинув 25 серпня 2008 року в ДТП на Київщині. Аварія сталася на автодорозі Київ-Одеса. Автомобіль, яким керував М.СИРОТА, зіткнувся з “Деу Ланос”.

Слідчим відділом ГУ МВС України в Київській області було порушено кримінальну справу за фактом ДТП, в якому загинув народний депутат М.Сирота. Кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter