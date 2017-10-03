Новинський заявив про створення "опозиційної платформи" всередині "Опоблоку", але розкол заперечив

Через законопроекти про судову реформу народні депутати від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський і Михайло Добкін заявляють про створення "опозиційної платформи" всередині фракції та "безпартійність", відповідно.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам Новинський зазначив, що голосував проти законопроекту про судову реформу, а кілька колег з його фракції також або голосували проти, або не голосували взагалі.

"Наша внутрішньопартійна дискусія не привела до єдиної думки, і частина нашої фракції проголосувала за цей законопроект", - сказав депутат і відзначив, що законопроект "дозволяє президенту контролювати судову владу".

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Новинський повідомив, що вимагатиме скликання політвиконкому і з'їзду їхньої партії, щоб дати оцінку нинішнім подіям.

Також він висловив незгоду з діями деяких своїх колег і керівництва фракції.

"Оголошую про те, що ми разом із колегами-однодумцями, які не голосували за цю судову реформу або голосували проти неї, будемо створювати опозиційну платформу всередині "Опозиційного блоку", - заявив парламентарій.

Він зазначив, що про розкол всередині партії не йдеться, але вони з певних питань "залишають за собою право діяти інакше".

У свою чергу Добкін на своїй сторінці у Facebook написав, що "всі разом узяті так звані "диктаторські" закони від 16 січня ні в яке порівняння не йдуть з ухваленою сьогодні ганьбою про судову "реформу".

"І ще. З цього дня я безпартійний", - написав депутат.

Водночас співголова фракції Олександр Вілкул у коментарі журналістам на запитання про ці заяви сказав, що знає про них поки що тільки зі ЗМІ.