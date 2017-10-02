У Порошенка заявили, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде зареєстровано у Раді вже цього тижня
12:10, 02 жовтня 2017Політика
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На засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту анонсували внесення до Ради законопроекту про реінтеграцію Донбасу.
Законопроект про реінтеграцію Донбасу незабаром зареєструють у парламенті / Міністерство оборони України
Цього тижня у Верховній Раді буде зареєстровано законопроект про реінтеграцію Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила представник президента у ВР, народний депутат України Ірина Луценко (фракція "БПП") на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
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"На цьому тижні буде зареєстровано закон про стратегію відновлення територіальної цілісності України, звільнення Донбасу", - сказала вона.
Раніше заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що законопроект про реінтеграцію окремих районів Донбасу "практично готовий".
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