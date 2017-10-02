У Порошенка заявили, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде зареєстровано у Раді вже цього тижня

Цього тижня у Верховній Раді буде зареєстровано законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила представник президента у ВР, народний депутат України Ірина Луценко (фракція "БПП") на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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"На цьому тижні буде зареєстровано закон про стратегію відновлення територіальної цілісності України, звільнення Донбасу", - сказала вона.

Раніше заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що законопроект про реінтеграцію окремих районів Донбасу "практично готовий".