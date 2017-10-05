Турчинов: сьогоднішні провокації влаштувала російська агентура, яка працює в Раді

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що сьогоднішнє блокування роботи парламенту було свідомою провокацією.

Читайте такожХаос у президії Ради: як нардепи чубилися через законопроект про реінтеграцію Донбасу (фоторепортаж)Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після завершення засідання парламенту, говорячи про президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

“На превеликий жаль, російська агентура, яка працює в парламенті, фактично спровокувала блокування без будь-яких підстав, без будь-якої аргументації президії ВР, що призвело до зриву парламентського засідання”, - наголосив Турчинов.

Він додав, що в результаті парламент не зміг ухвалити закон, який визначав Росію, як країну агресора.

“Блокування трибуни було свідомою провокацією. Жодних аргументів, в тому числі і посилання на першу частину 7 статті (йдеться про пункт, де у підготованому до першого читання тексті законопроекту згадувалися Мінські домовленості — УНІАН), тому що погодилися це питання зняти”, - заявив Турчинов.

Секретар РНБО підкреслив, що “нема виправдання тим, хто сьогодні блокував, хто сьогодні зривав голосування, хто сьогодні фактично перекреслив сподівання і Збройних сил України, і сподівання мільйонів українців”.

“Виправдань для сьогоднішньої провокації не існує”, - наголосив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку вечірнього засідання почала розгляд законопроектів щодо державної політики і забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Це три законопроекти: президентський - №7163 та два депутатських - 7163-1, 7163-2. Авторами одного альтернативних законопроектів є депутати від “Самопомочі”, іншого - депутати від ВО «Свобода».

Пізніше кілька десятків народних депутатів, зокрема від “Самопомочі” та позафракційних, зібралися в президії парламенту та біля трибуни і намагалися блокувати роботу.

Так, депутати від “Самопомочі” Єгор Соболєв та Вікторія Войцицька, коли голови ВР не було на його робочому місці, почали викручувати мікрофони з його робочого місця.

Парубій повернувся до свого робочого місця, але його не пускали. Біля президії відбулась штовханина.

Також позафракційний депутат Надія Савченко вирвала мікрофон у Турчинова, коли він говорив про спроби заблокувати роботу парламенту і його рішення щодо визнання Росії агресором.

Після цього Парубій оголосив перерву у засіданні Верховної Ради і закликав лідерів фракцій зібратися на нараду.

Після перемовин голова ВР виступив з трибуни парламенту, оскільки президія була й надалі заблокована, і закрив засідання.