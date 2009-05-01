Тимошенко веліла створити спецпалати для хворих на свинячий грип

“Створити у інфекційних та інших лікувально-профілактичних закладах спеціалізовані палати для розміщення хворих на свинячий грип”. “Забезпечити проведення профілактичних заходів у закладах освіти, зокрема дитячих дошкільних та позашкільних”. Такі заходи протидії свинячому грипу містяться у затвердженому рішенням Кабміну №446-р плані запобігання виникненню серед населення України хвороби, якій Всесвітня організація охорони здоров`я у середу присвоїла п’ятий – передостанній рівень загрози інфікування населення. План заходів разом з рішенням оприлюднений на урядовому порталі.

Також Кабмін дав доручення Мінекономіки, Держлікінспекції, МОЗ, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міськім держадміністраціям “вжити вичерпні заходи для недопущення необґрунтованого підвищення цін на противірусні та дезінфекційні засоби і тест-системи”. Щоправда, у рішенні Кабміну не уточнюється, яким чином не підвищення цін на ліки можна ув’язати з наполегливим бажанням очільника Мінздраву запровадити НДС на імпортовані ліки ... А також з інформацією ВООЗ, що ефективними у боротьбі проти свинячого грипу можуть виявитися лише три противірусні препарати (що були розроблені “під” пташиний грип): два з них – європейського виробництва, один – російського.

Також Кабмін доручив МОЗ та Академії медичних наук – “розробити і затвердити стратегію забезпечення доступу до антивірусних препаратів (запаси, розміщення, критерії застосування у період загрози пандемії та пандемії)”. Та нормативні документи з клінічної характеристики захворювання на свинячий грип — протокол і алгоритм ведення та лікування хворого, стандартне визначення випадку захворювання і надання екстреної медичної допомоги. А Мінагрополітики та Держкомветмедицини – “з урахуванням епізоотичної ситуації запроваджувати заборону на ввезення живих свиней та м’ясних продуктів з країн, де зареєстровані випадки захворювання свиней на грип”.

Цікаво, що останнім пунктом уряд Тимошенко наражається на неприємності з ВООЗ, яка публічно відмовилася від назви грипу “свинячий”, щоб уникнути невдалого терміну, через який свині видаються як небезпечні тварини . Таке рішення, за заявою офіційного представника ВООЗ Річарда ТОМСОНА, було ухвалене після того, як світова аграрна індустрія і продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) висловили стурбованість такою назвою. Термін, на їхню думку, вводить в оману споживачів, які відмовляються від купівоі свинини і виробів з неї, і приводить до безпідставного забою свиней у ряді країн.