Ситуація під Радою: силовики посилили охорону парламенту

Охорону будівлі Верховної Ради України посилено кількома десятками працівників поліції та Нацгвардії.

Як передає кореспондент УНІАН, значна частина їх знаходиться біля будівлі парламенту з боку проїжджої частини по вулиці Грушевського.

Також кордон Нацгвардії стоїть біля огорожі, яка розділяє площу Конституції на дві частини.

У той же час, сьогодні до парламенту наразі прийшли поки що лише близько 15 учасників вчорашньої акції. Зокрема, вони тримають прапори з символікою ВО “Свобода”.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 жовтня, зранку біля парламенту понад 100 осіб протестували проти ухвалення законопроектів щодо Донбасу. Пізніше їхня кількість збільшилась до близько 200. Вони декілька разів підпалювали димові шашки та фаєри.

Чисельність правоохоронців біля ВР щонайменше в чотири рази перевищувала кількість мітингувальників.