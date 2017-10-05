Протестувальники біля Верховної Ради запалювали фаєри і димові шашки (відео)

Протестувальники, які біля Верховної Ради мітингують проти прийняття президентських законопроектів щодо державної політики на Донбасі, запалили фаєри та димові шашки.

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Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники не збираються розходитися після повідомлення про закриття сьогоднішнього засідання.

Водночас, керівник штабу партії "Національний корпус" Назар Кравченко закликає активістів не палити піротехнічні засоби. Він сказав, що наразі необхідно дочекатися появи народних депутатів, і зокрема Андрія Білецького, які повинні повідомити останні новини з парламенту.

При цьому, до мітингувальників вийшли народні депутати і почали виступи. Депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв закликав активістів продовжувати мітингувати у наступні дні, бо представники влади знову спробують прийняти президентські законопроекти. Після цих слів учасники зібрання знову запалили піротехнічні засоби.

Як повідомляє "Українська правда", число правоохоронців біля Ради щонайменше в чотири рази перевищує кількість мітингувальників.