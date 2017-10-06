Президент зможе застосовувати ЗСУ лише на Донбасі для звільнення окупованих територій - Турчинов

Прийнятий 6 жовтня 2017 року у першому читанні президентський проект закону про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях (№7163) дає право голові держави використовувати Збройні сили України лише на території Луганської та Донецької областей. Про це сьогодні під час представлення законопроекту заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

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"Застосування Збройних сил. Шановні колеги, читайте не фейсбук, а закон. Чітко обмежена територія застосування президентом Збройних сил. Це Луганська та Донецька області. Для звільнення окупованих територій", - заявив Турчинов.

Зазначимо, одразу після виступу Турчинова та безпосередньо під час голосування за президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу нардепи від "Свободи" знову влаштували бійку біля трибуни парламенту. Однак це не завадило іншим нардепам ухвалити його за основу.