"Взяти мотузку і мило, ніхто плакати не буде": Добкін і Найєм посварилися у прямому ефірі (відео)

Народні депутати Мустафа Найєм та Михайло Добкін посварилися в ефірі телеканалу ZIK під час обговорення законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Так, голова Харківської ОДА часів Януковича Михайло Добкін заявив, що у нього є особисте ставлення до Мустафи Найєма і він про це каже йому в обличчя.

"Я вважаю його одним з авторів всього того жаху, який відбувається сьогодні в нашій країні. Також я вважаю, що він один з головних, хто привів війну в нашу країну і прийде час, коли він за це відповість",– заявив чиновник часів Януковича.

Читайте також"А пішов ти звідси!": ведучий пропагандистського НТВ вигнав зі студії українського політолога (відео)

У відповідь на це Мустафа Найєм нагадав Добкіну, що саме він був довіреною особою екс-президента-втікача Януковича, політсила якого і привела в Україну війну.

"Я не буду звертати уваги на ваші слова, тому що ви вже повинні сидіти у в'язниці. Оскільки саме ви та ваша політична сила призвели до цієї війни. Цей чоловік очолював штаб Віктора Януковича в 2004 році, цей чоловік був його довіреною особою. У 2009 році ви його привели і цей чоловік втік, а ви його зрадили. Ви також зрадили своїх виборців і я це зараз доведу", – запевнив Найєм, звертаючись до Михайла Добкіна.

Зокрема, Найєм заявив, що за весь час роботи у Верховній Раді України Михайло Добкін не подав жодного законопроекту. А сам Добкін зазначив, що він зневажає цю Верховну Раду і вважає її найганебнішою за всю історію України.

Раніше на ефір телеканалу ZIK "радикал" Мосійчук прийшов напідпитку і зі скандалом залишив студію.