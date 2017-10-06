Кремлю не сподобався новий закон про деокупацію, де Росія названа країною-агресором

Кремлю не сподобався новий закон України про деокупацію, де Росія названа країною-агресором - РФ вважає, що цей документ суперечить Мінським домовленостями.

Про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Цей закон, точніше поки що законопроект, наскільки ми розуміємо і маємо інформацію, має вельми декларативний характер. Там міститься стаття, де РФ називається агресором, і також там не міститься жодної згадки про Мінські домовленості. Суто з юридичного погляду, безперечно, таке формулювання ні де-юре, ні де-факто не може бути для нас прийнятним», - сказав Пєсков.

За його словами, формулювання про Росію як про країну агресора суперечить букві і духу Мінських домовленостей, бо такої «дефініції в Мінських домовленостях немає, і російська сторона є підписантом, а саме - гарантом цих Мінських домовленостей».

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Пєсков вважає, що президент України Петро Порошенко, який підписав у Мінську відповідну декларацію, тим самим «погодився з цим».

«Така юридична суперечність має місце, і ми це констатуємо», - сказав він.

Разом з тим Пєсков заявив, що продовження «особливого статусу» для ОРДЛО є «важливим», бо закінчення строку дії попереднього закону викликало у всіх занепокоєння.

Також Пєсков заявив, що Росія зберігає свою прихильність «Мінську-2», і, як і раніше, вважає ці домовленості безальтернативним фундаментом, на основі якого можна намагатися виходити «на намітки врегулювання».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада 233 голосами «за» ухвалила президентський законопроект №7163 «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях», який, за словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, дасть змогу залучити оборонну зброю і ввести в Україну миротворчу місію.