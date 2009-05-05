Обвал на шахті «Новодзержинська»: доля 9 гірників невідома

4 травня о 15.50 на держпідприємстві «Шахта «Новодзержинська» у Донецькій області на глибині 585 м cтався обвал порід покрівлі.

Під час обрушення порід на дільниці працювало 14 гірників, 5 з яких вийшли самостійно на поверхню, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду. При цьому доля 9 гірників залишається невідомою.

Загалом під час обвалу в шахті перебували 118 гірників.

Рятувальні роботи тривають.

У зв’язку з аварією Держгірпромнагляд заборонив ведення усіх гірничих робіт, окрім життєзабезпечення. Створено комісію з розслідування причин та обставин аварії.