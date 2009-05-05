Українська Патріотична Асамблея проведе збори «Принципи реформування виборчої системи»

10:00, 05 травня 2009
Політика
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6 травня  2009 року о 18.00, в Концертно-студійному комплексі Національної радіокомпанії України (вул. Леоніда Первомайського, 5А, станція метро Кловська), відбудуться збори громадської ініціативи Української Патріотичної Асамблеї (УПА) на тему:

«Принципи реформування виборчої системи в Україні». 

Доповідач: голова правління інституту національного державознавства Михайло Ратушний.

Співдоповідачі: голова Комітету виборців України Олександр Черненко, народні депутати України та автори законопроектів про вибори ВР України.

В зборах беруть участь представники партій, громадських організацій, , творчих спілок, народні депутати України, науковці.

Ведучий зборів: Голова УВКР Дмитро Павличко.

                                                                                                

 

 

 

 

додаток

Концертно-студійний комплекс Національної

радіокомпанії України

(адреса: метро Кловська, вул.. Леоніда Первомайського, 5-а - у дворі)

 

                                                                        

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