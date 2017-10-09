Луценко заявляє, що введення в Україні права оскаржувати підозру у суді є помилкою

Внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими в Україні стало можливо оскаржити у суді пред'явлення підозри, є помилкою.

Про це під час брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Україна ввела право оскарження підозри в суді. З моєї точки зору, це помилка. Скажу це відверто. Бо сам статус документу під назвою "Підозра" введений саме для того, щоб людина знала: увага, слідчі працюють щодо вас в такому-то напрямі. Але в даному випадку це лише підозра, яка ще має бути обґрунтована слідчим", - заявив він.

Також Луценко зазначив, що проситиме у парламенті скасувати це нововведення.

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"Я буду звертатися і до профільного комітету, і до парламенту з тим, щоби переглянути цю норму. Залишити жорсткі строки слідства, але не давати можливість підозрюваним оскаржувати підозру", - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня перед голосуванням за президентський проект закону щодо проведення судової реформи «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№6232) депутати пакетом ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок без обговорення.

Перед голосуванням за законопроект в цілому голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Руслан Князевич зачитав кілька десятків номерів поправок до різних кодексів і законів, до яких запропонував повернутися. При цьому їх суть озвучена не була. Їх було поставлено на голосування пакетом і ухвалено без обговорення.

У Національному антикорупційному бюро України закликали президента Петра Порошенка ветувати ухвалені зміни до Кримінального процесуального кодексу, які, на думку бюро, паралізують роботу органів досудового розслідування.

Експерти коаліції "Реанімаційний пакет реформ" (РПР) також заявили, що зміни до КПК паралізують роботу правоохоронних органів, і висловили думку, що найкращим виходом із ситуації було би ветування президентом окремих положень Кримінального процесуального кодексу.

Також у РПР розкритикували обмеження термінів досудового слідства, передбачене в змінах до КПК, наголосивши, що в європейській практиці передбачено термін досудового слідства в рамках терміну давності притягнення особи до відповідальності, а не одним роком, як у прийнятих парламентом змінах.