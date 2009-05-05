Ющенко відмінив кадрове призначення Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів від 8 квітня №369-р про призначення Сергія БУХАЛЕНКОВА заступником голови Фонду державного майна України.

Текст відповідного указу глави держави розміщено на його офіційному сайті.

На переконання Президента, цей акт видано Кабінетом міністрів України всупереч Конституції України.

Зокрема, відзначив В.ЮЩЕНКО, Основним Законом держави повноваження Кабінету міністрів щодо вирішення кадрових питань діяльності Фонду державного майна України зводяться до внесення прем`єр-міністром України до Верховної Ради подання щодо кандидатури на посаду голови цього Фонду (пункт 12 частини першої статті 85).

Повноваженнями ж щодо призначення заступників голови Фонду державного майна Конституція та закони України Кабінет міністрів України не наділяють, підкреслив глава держави.

За таких обставин застосування до Фонду державного майна України положень Закону України «Про Кабінет міністрів України», які визначають повноваження Кабміну щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників керівників центральних органів виконавчої влади (стаття 22), є неправомірним.

Таким чином, на переконання Президента, вирішивши питання призначення заступника голови Фонду держмайна, Кабмін вийшов за межі своїх повноважень та діяв у спосіб, не передбачений Конституцією та законами України, чим порушив наведені норми Конституції України.

Одночасно Президент звернувся з поданням до Конституційно Суду з приводу відповідного рішення Кабміну.