Президентом ПАРЄ обрали представника Кіпру Стеллу Кіріакідіс

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрали голову делегації Кіпру Стеллу Кіріакідіс. Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне оголошення в рамках осінньої сесії ПАРЄ у Страсбурзі зробив головуючий на засіданні сер Роджер Гейл.

Відповідно до результатів голосування, за Кіріакідіс проголосувала більшість депутатів - 132. Її конкурент, депутат від Литви Емануеліс Зінгеріс набрав 84 голоси.

Читайте такожВіце-президент ПАРЄ про заяву Земана щодо Криму: "Подібні провокації можуть виникати і в подальшому"

Обидва були кандидатами від групи Європейської народної партії. Після голосування Кіріакідіс зайняла місце президента ПАРЄ у президії.

Вибори президента ПАРЄ проходили у три тури.

Читайте такожГенсек Ради Європи закликав "піддатися на шантаж" Росії і повернути її до ПАРЄ – нардеп

Як повідомляв УНІАН, у березні тодішній президент ПАРЄ Педро Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього у ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента асамблеї.

28 червня представники групи Європейської народної партії ухвалили рішення про виключення Аграмунта зі свого складу. Після цього обов’язки президента ПАРЄ, згідно з регламентом, виконував віце-президент, народний депутат України Георгій Логвинський.

6 жовтня стало відомо, що Аграмунт написав заяву про відставку.

Після цього обов’язки президента ПАРЄ виконував найстаріший віце-президент асамблеї, сер Роджер Гейл.