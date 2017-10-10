Чубаров назвав пропозицію Земана по Криму "неприйнятною та образливою"

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пропозиція президента Чехії Мілоша Земана щодо скасування антиросійських санкції і вирішення кримського питання шляхом виплат компенсації Україні є неприйнятною і образливою. Про це Чубаров сказав під час дискусії «Крим - три роки після», яка проходить у рамках «Форуму 2000» в столиці Чехії Празі, повідомляє Крим.Реаліі.

«Одна з версій стосовно пана Земана - залежний від Москви, друга версія... він хоче вирішувати проблеми з майбутніми виборами президента шляхом відволікання уваги на якісь проблеми, які чеського виборця менше хвилюють. Його пропозиція (щодо Криму - УНІАН) не те, що неприйнятна, вона є образливою», - підкреслив Чубаров.

Він також закликав чеських політиків засудити подібні висловлювання Земана.

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Як повідомляв УНІАН, Земан під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи запропонував заплатити Україні й «узаконити» анексію Криму.

Земан порадив Україні домовлятися про фінансову або нафтогазову компенсацію з Росією за вкрадений Крим.

Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення щодо висловлювань чеського президента.

У Посольстві Чеської Республіки в Україні зазначають, що президент Чехії Земан під час виступу в ПАРЄ висловив особисту точку зору щодо анексії Криму.

У Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».