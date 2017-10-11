Порошенко похизувався знанням чотирьох мов, захищаючи закон про освіту

Під час свого виступу сьогодні, 11 жовтня, на засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи президент України Петро Порошенко продемонстрував знання одразу чотирьох мов.

Президент заявив, що Україна хоче деполітизації та відкритого діалогу у мовному питанні стосовно реформування освітньої системи, передає ТСН.

"Наша система життєво потребувала реформування. Ми бажаємо модернізувати українську школу. Стаття 7, яку критикували певні наші європейські партнери, спрямована на покращення стану української мови в публічному житті, але також гарантує використання мов національних меншин", – пояснює Порошенко.

Він також запитав, чи вважав би хтось із присутніх нормальним, коли діти з Британії, Німеччини або Франції не можуть розмовляти англійською, німецькою або французькою мовами? І зазначив, що 75% випускників шкіл у Береговому не скали іспит з української мови бо просто її не розуміють.

"Як вони можуть продовжувати навчання, працевлаштуватися в країні, стати держслужбовцями? Це дискримінація таких дітей", – наголосив голова держави.

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І додав, що Україна жодним словом не натякнула на дискримінацію мов національних меншин та створює належні умови їхнього вивчення. Але просить при цьому лише вивчати й українську.

Порошенко також розповів, що народився на Одещині в центрі болгарської громади і знає болгарську та румунську: "Коли я почав працювати в Києві з польськими колегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською".

За словами президента, він бажає, аби в регіонах України, де живуть національні меншини, люди знали і дві, й три мови.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко на пленарному засіданні ПАРЄ висловив "чітку позицію" щодо закону про освіту: діти з нацменшин повинні знати українську мову.