Кріль звинуватив міськраду Лисичанська в узурпації влади

Лідер партії “Єдиний центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ заявляє, що перевибори мера Лисичанська Луганської області можливі лише за умови проведення одночасних виборів міського голови та міської ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Я впевнений, що у суперечках навколо виборів у Лисичанську треба і можна знайти компроміс, але лише відповідно до чинного законодавства. Саме з цією метою я приїхав до цього міста», - заявив сьогодні у Лисичанську І.КРІЛЬ.

Він зазначив, що дискусії навколо результатів виборів є недоречними. За словами І.КРІЛЯ, «вибори відбулися, хто не згоден з їхніми результати – може оскаржити рішення в суді». «Переможець відомий. Але якщо іншого компромісу, окрім нової виборчої кампанії немає, то це мають бути одночасні вибори як міського голови, так і міської ради», - наголосив він.

Голова “Єдиного центру” вважає, що ліквідація місцевої територіальної виборчої комісії є нелегітимною, і назвав такі дії чиновників узурпацією влади. «Саме міська рада паралізувала виборчий процес і, фактично, узурпувала владу в місті. Тому саме її в першу чергу потрібно переобирати. Містом не може керувати команда, яка будь-якою ціною, навіть ціною маніпулювань ручною ТВК нині намагається залишитися у владі», - заявив І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня 2008 р. Лисичанська міська рада достроково припинила повноваження міського голови Леоніда КРИСАНОВА. Ініціатором даного рішення виступила Партія регіонів. В.о. міського голови міськрада призначила секретаря Лисичанської міської ради Сергія БАРАННІКА – депутата, обраного за списком Партії регіонів.

Позачергові вибори Лисичанського міського голови було призначено на 3 травня постановою Верховної Ради від 5 лютого 2009 року.

3 травня у Лисичанську відбулися дострокові вибори мера. Цього дня близько 10.00 тервиборчком на виконання постанови Донецького апеляційного адміністративного суду виключив із виборчого списку кандидата від Партії регіонів С.БАРАННІКА.

4 травня у прес-службі «Єдиного центру» заявили, що, за результатами проведеного партією паралельного підрахунку голосів виборців, її представник Валерій БОНДАРЕНКО «практично став Лисичанським міським головою» – за нього на виборах 3 травня проголосували 17,33% виборців.

Водночас Луганське обласне відділення Комітету виборців України заявило про грубі порушення прав виборців на цих виборах.

Член парламентської фракції Партії регіонів Юрій БОЙКО назвав «спробу партії «Єдиний центр» реалізувати незаконний сценарій виборів мера Лисичанська (Луганська область) «політичним рейдерством».

На думку Ю.БОЙКА, на виборах у Лисичанську мали місце «й відверта зневага нормами виборчого законодавства, й тиск на членів тервиборчкомів, і, нарешті, рішення суду, що менш ніж за добу до початку голосування під надуманим приводом зняло з дистанції лідируючого кандидата від Партії регіонів».