Ющенко: Білорусь повинна бути в європейських процесах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Білорусь має бути учасником європейських процесів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив журналістам перед початком саміту «Східного партнерства» в Празі.

«Я сподіваюся, що це спілкування буде активним, я маю на увазі Білорусь і ЄС», - сказав Президент України. «Я переконаний, що Білорусь повинна бути в європейських процесах», - додав В.ЮЩЕНКО, відзначивши, що місце і роль цієї країни є дуже важливим і потрібним.