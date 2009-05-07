Ющенко вважає «Східне партнерство» важливою перемогою європейської ідеї

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що ініціатива Європейського Союзу “Східне партнерство” посилить довіру і створить нові важелі для європейського єднання, поширення демократії і зміцнення безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні у Празі під час виступу на пленарній сесії установчого саміту ініціативи «Східне партнерство».

“Я радий, що сьогодні стає реальністю ініціатива «Східного партнерства», запропонована Польщею і Швецією - послідовними прихильниками повномасштабного об`єднання Європи”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що розцінює нинішню подію як одну з важливих перемог європейської ідеї.

За словами Президента України, завданням ініціативи ЄС “Східне партнерство” є посилення загальноєвропейської енергетичної безпеки та інтеграція країн нашого регіону до європейського правового простору в цій сфері.

При цьому він висловив думку, що перші кроки в цьому напрямі вже зроблено, нагадавши про започаткування разом із Польщею, Литвою, Азербайджаном та Грузією спільного Балтійсько-Чорноморсько-Каспійського енергетичного простору та нещодавню Брюссельську міжнародну інвестиційну конференцію з модернізації української газотранспортної системи.

Крім того, відзначив В.ЮЩЕНКО, два тижні тому у Варшаві було затверджено техніко-економічне обґрунтування Євро-Азійського нафтотранспортного коридору на базі нафтопроводу «Одеса - Броди». За словами Президента, цей проект важливий для всієї Європи, для його реалізації потрібна організаційна і фінансова підтримка Європейського Союзу.

У зв’язку з цим Президент звернувся до головуючої в ЄС Чеської Республіки і керівництва Європейської Комісії з пропозицією провести найближчим часом презентацію проекту в Європейській Комісії за участю її керівництва та представників України, Азербайджану, Грузії, Польщі та Литви.

“Ми повинні забезпечити повну взаємну правову та інституційну сумісність. Це - масштабне, справді історичне завдання. Нам необхідно створити інтегровану систему управління кордонами у відповідності до сучасних європейських стандартів. Ми виступаємо за розробку і втілення програм, що матимуть у своїй основі політику вирівнювання регіонального розвитку, як це було зроблено у країнах Центральної Європи”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив сподівання, що відкриття в Україні регіонального представництва Європейського інвестиційного банку сприятиме виробленню нових, ефективних і взаємовигідних форм економічної співпраці.

“Усі разом ми здатні розширити горизонти співпраці і, у першу чергу, зміцнити контакти людей, гуманітарні зв`язки, суспільні діалоги взаємного відкриття і порозуміння”, - наголосив Президент України.