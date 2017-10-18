Накладні вуса, підземні переходи і переодягнений Ляшко: ЗМІ дізналися, як нардепи ховаються від активістів біля Ради

Після того як "Міхомайдан" оточив Верховну Раду, депутати на роботу ходять підземними тунелями. Той, хто зважився пройтися вулицею, нарвався на стусани. Вже постраждали депутати Олексій Гончаренко, Олег Барна (саме він виносив з трибуни Арсенія Яценюка), дісталося і герою України Юлію Мамчуру.

Дехто з обранців навіть змінюють зовнішність, щоб не закидали яйцями, заради цього обзаводяться перуками і накладними вусами. Крім того, слуги народу посилюють охорону і їздять зі зброєю.

За словами депутата Сергія Капліна, у вівторок в Раду заводили переодягненого Олега Ляшка. «А що, ви не знали? Його охорона заводила, він приїхав на іншій машині переодягнений, його ніхто і не впізнав», — говорить Каплін.

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За його словами, зараз в окрузі користуються попитом перуки. «Це не жарт. Парики, накладні вуса і навіть брови. Все, що може змінити зовнішність», — сказав виданню «Вести» Каплін.

"Влада боїться, що її винесуть вже завтра". Депутати зараз найняли додаткову охорону. «Судячи з того, що у депутата Скуратівського викрали авто зі зброєю, то захищатися збираються серйозно», — робить висновок Каплін.

Що стосується підземних переходів, які ведуть з будівлі парламенту на вул. Садову, 3 та 3а, Шовковичну, 2-4, і Грушевського, 18 (за цими адресами знаходяться комітети), то тепер вони стали різко популярними серед депутатів та помічників. Адже до Ради навіть кортеж спікера під'їхати не може.

«Ніхто не хоче, щоб у нього влучили яйцем або якийсь неадекват б почав розмахувати ногами, і все це зняли на камеру. Тому всім наказано використовувати підземні переходи. Нічого особливого в них немає. Але без посвідчення туди ніхто не потрапляє, там стоїть охоронець і перевіряє документи. Так під землею можна пройти на вул. Грушевського, Садову, Шовковичну. До речі, раніше туди не пускали помічників нардепів, але зараз в порядку винятку проводять», — розповіла одна з помічниць депутата.