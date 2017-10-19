Аваков сподівається, що до кінця року радикально посилиться покарання за водіння автомобіля у п'яному вигляді

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається, що до кінця року радикально посилиться покарання за водіння автомобілем у п'яному вигляді.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Вважаю, що пора завершити громадську дискусію з приводу різкого посилення заходів проти порушників на дорогах. Необхідно негайно, до кінця поточного року, ухвалити законодавчі акти, що перебувають у парламенті і уряді, які дадуть змогу ввести в дію: повсюдне застосування процедур автоматичної відеофіксації порушень і жорсткі штрафи; радикальне посилення покарання за водіння автомобілів у п'яному вигляді», - заявив Аваков.

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Він також звернувся з проханням до Верховної Ради «найближчими тижнями дати МВС цей інструмент регулювання».

«Всі поправки й уточнення до чинних законів, що дають змогу реально радикально зупинити «війну на дорогах», вже нами внесено й узгоджено з профільним комітетом Верховної Ради... Нам потрібні ці закони - від них залежить життя людей! Чому я так педалюю на необхідності запровадження відеофіксації? Вважаю, що в разі повного впровадження системи ми різко зменшимо смертність на дорогах», - наголосив міністр внутрішніх справ.