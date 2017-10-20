Зняття Розенблата з літака: НАБУ показало відео з прикрасами, які нардеп віз за кордон

Національне антикорупційне бюро пояснило вчорашні дії в аеропорту "Жуляни" та оприлюднило оперативне відео.

Як повідомляє відомство, слідчі дії відбувалися в літаку у присутності понятих. У народного депутата, якому закидають особливо велике хабарництво, вилучили закордонний та дипломатичний паспорти, два телефони та планшет.

Як повідомляв УНІАН, у НАБУ заявили, що 19 жовтня детективи провели слідчі дії з народним депутатом Розенблатом в аеропорту «Київ».

За інформацією НАБУ, під час обшуку у літаку, яким Розенблат мав намір відбути до Кельну (Німеччина), вилучено мобільні телефони, планшет, вироби, зовнішньо схожі з коштовностями, платіжні картки, емітовані закордонними банками, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичний паспорт.

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У НАБУ також стверджують, що запобігли вивезенню Розенблатом за кордон матеріалів, важливих для розслідування так званої «бурштинової справи», і забезпечили його участь у судовому засіданні з продовження йому зобов’язань.

В антикорупційному відомстві запевнили, що затримання депутата не проводилося.

Сам Розенблат заявив, що заздалегідь попередив НАБУ про намір виїхати на лікування до Німеччини. «Практично весь минулий тиждень я провів у лікарні, і в принципі, я повідомив працівників НАБУ про те, що я маю намір на два дні, з 19 по 22, відбути до Німеччини за своїми особистими справами», - сказав депутат. Також він запевнив, що при собі у нього були не коштовності, а біжутерія.

У НАБУ заявляють, що народний депутат Борислав Розенблат не повідомляв про намір виїхати за кордон. За інформацією відомства, нардеп хотів вивезти з України важливі для розслідування матеріали, гроші та вироби, схожі на коштовності.