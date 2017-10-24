Гроші для фінансування акції під Радою завозили в Україну на приватних літаках громадяни Грузії - Луценко

Кошти для фінансування акції біля будівлі Верховної Ради привозили в Україну на приватних літаках громадяни Грузії, щодо чого свого часу певним особам буде оголошено підозри. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко у коментарі журналістам.

Читайте такожСаакашвілі відмовили у статусі біженця, перешкод для його депортації немає - ЛуценкоГоворячи про озвучену ним раніше інформацію щодо закупівлі зброї людьми, пов'язаними з мітингом біля будівлі Верховної Ради, та щодо оплати участі деяких осіб у мітингу, Луценко зазначив: "Ми знаємо, що ці кошти привозилися в Україну на приватних літаках громадянами Грузії, які перед цим відвідували Західну Європу".

За словами генпрокурора, є й інша інформація щодо фінансування цих подій.

"Свого часу я пред'явлю ці докази і пред'явлю відповідні підозри відповідним діячам", - наголосив Луценко.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, під час засідання Ради регіонального розвитку в Києві генпрокурор заявив, що 150-200 мітингувальників під Верховною Радою за фінансової підтримки з-за кордону готують силовий переворот в Україні.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

У суботу, 21 жовтня, учасники акції провели так зване віче, під час якого оголосили ультиматум президенту України. Вони вимагали протягом 5 днів внести до парламенту законопроекти про імпічмент президенту і про Антикорупційний суд.