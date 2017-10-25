Окупанти "заборонили" Чийгозу і Умерову жити в Криму - Чубаров

Заступникам голови Меджлісу Ільмі Умерову та Ахтема Чийгозу, які були незаконно засуджені в окупованому Криму та видані Туреччині, «заборонили» проживати в окупованому Криму. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат (фракція «БПП») Рефат Чубаров на брифінгу в Києві.

Читайте такожЛітак з Умеровим та Чийгозом приземлився в Анкарі«Ми розуміємо, чому їх звільнили переміщенням через Туреччину, …щоб показати, мовляв, що вони йдуть на зустріч не Українській державі, а йдуть на зустріч Туреччині. Це така тактика з боку Росії. Але переміщення їх за межі Криму - це означає, що їм закрили дорогу додому, тобто, це звільнення із забороною проживати в Криму», - сказав він.

«Ільми Умеров і Ахтем Чийгоз будуть працювати в Києві, поки ми всі разом не повернемося додому, до звільненого Криму», - зазначив Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, упродовж вересня в окупованому Росією Криму за результатами несправедливих судових процесів було винесено вироки трьом політичним і громадським діячам за їх критику російської окупації й анексії Криму.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Миколі Семені покарання у вигляді 2,5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки із забороною займатися публічною діяльністю.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

9 жовтня президент Петро Порошенко заявив про досягнення домовленості з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом щодо координації дій у захисті прав і свобод громадян України в окупованому Криму.

Сьогодні, 25 жовтня, Чубаров повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччині, а далі вони повинні вирушити в Україну.