Спроба зірвати мінські домовленості: у Росії відреагували на пропозицію Волкера щодо миротворців на Донбасі

У Раді Федерації звинуватили спецпредставника Держдепу США щодо України Курта Волкера у спробі «зірвати мінські домовленості». Про це заявив голова комітету Костянтин Косачов, пишкть «РИА Новости».

Пропозицію Волкера про внесення до кінця цього року на розгляд Ради безпеки ООН резолюцію про миротворчу місію на Донбасі у РФ назвали спробою змусити Москву ветувати резолюцію.

"Якщо сенс висловлювань Волкера переданий вірно, то очевидно, що це спроба або скасувати мінські домовленості, або змусити Росію накласти на таку резолюцію Радбезу ООН вето", — сказав Косачов.

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На думку російського чиновника, відсутність миротворців із РФ нібито порушує досягнуті домовленості в Мінську.

«Все це, очевидно, не відповідає – а, називаючи речі своїми іменами, суперечить мінським угодам, які є єдиним варіантом вирішення ситуації на південному сході України", — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія повинна вивести свої війська з окупованих територій Донбасу, аби миротворча місія ООН змогла розпочати свою роботу. Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. При цьому він зауважив, що спочатку сторони мають домовитися щодо мандату місії, визначитися з її чисельністю та складом – саме про це наразі й тривають перемовини. Волкер також додав, що присутність місії має стати необхідним безпековим елементом, що дасть можливість перейти до політичних кроків, передбачених Мінськими угодами.