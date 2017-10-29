Саакашвілі заявив, що оскаржив указ про позбавлення його громадянства

Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил», екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що оскаржив в судовому порядку указ президента України Петра Порошенка про позбавлення його українського громадянства.

Про це Саакашвілі повідомив зі сцени біля Верховної Ради, де проходить віче.

«Я оскаржив у суді указ президента про позбавлення мене громадянства», - сказав він.

Саакашвілі підкреслив, що після відновлення громадянства він не буде претендувати на будь-які посади.

«Я хочу громадянство (відновити – УНІАН) не для того, щоб балотуватися на якісь посади. Я вам це гарантую. Ми знайдемо нових людей, які зможуть підняти цю державу», - додав Саакашвілі.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

3 жовтня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що після повернення у нелегальний спосіб Саакашвілі на українську територію правоохоронці почали екстрадиційну перевірку. 24 жовтня Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати, оскільки немає жодних обставин, які б унеможливлювали ці процесуальні дії.

25 жовтня Саакашвілі повідомив, що отримав з Адміністрації президента документи про позбавлення його українського громадянства і планує найближчим часом оскаржити це рішення в суді.