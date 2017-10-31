Палата під посиленою охороною: лікарі розповіли про стан здоров'я пораненого Осмаєва (відео)

12:57, 31 жовтня 2017
Політика
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Палату, де лікують добровольця, взяли під посилену охорону силовиків.

Палату Осмаєва посилено охороняють / фото УНІАН

Протягом ночі стан здоров'я чеченського добровольця Адама Осмаєва, на якого минулої ночі було скоєно напад, не погіршився. Про це повідомив завідувач відділення травматології госпіталя МВС, куди пораненого перевезли близько півночі, передає ТСН.

Відомо, що в Осмаєва вогнепальне поранення правої ноги, відкритий перелом ноги та перебування чужорідного тіла. Від подальших подробиць лікарі утримуються.

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Палата, де лікують добровольця, перебуває під посиленою охороною, озброєні силовики не пускають сторонніх осіб навіть до коридору відділення. 

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), в результаті чого Окуєва загинула. Осмаєв поранений.

Пізніше Осмаєв розповів, що перед обстрілом він з дружиною поверталися до Києва з іншого регіону, за кермом автомобіля перебував він. За словами Осмаєва, на залізничному переїзді їх машину почали обстрілювати. "Все розліталося навколо мене, панель вся", – згадує він.

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Теги: #стан Осмаєва#вбивство Окуєвої під Києвом#поранений Осмаєв