Прокуратура проводить обшуки в Державіаслужбі (відео)

У Києві на затримано на хабарі керівника одного з управлінь Державної авіаційної служби України. В даний час проводяться обшуки в приміщенні Державіаслужби, а також за місцем проживання фігуранта.

Читайте такожСправа про "рюкзаки МВС": НАБУ прийшло з обшуками до співробітників НацполіціїЯк повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, 2 листопада слідчі спільно з оперативниками Головного управління КЗЕ СБУ затримали посадовця Державіаслужби, який вимагав $7 тис. неправомірної вигоди.

Зазначається, що за вказані кошти посадовець обіцяв представнику одного з суб’єктів підприємницької діяльності погодити кандидатуру керівного складу авіакомпанії та у подальшому сприяти у безперешкодній сертифікації авіакомпанії.

«Керівника затримано «на гарячому» одразу після одержання ним другої частини від обумовленої суми у розмірі $3 тис. Попередньо слідчими був задокументований ще один епізод злочинної діяльності фігуранта, а саме отримання ним тисячі доларів хабара», - йдеться у повідомленні.