Заступник начальника поліції на Закарпатті попався на хабарі в $500

У Тячеві Закарпатської області під час одержання хабара був затриманий заступник начальника місцевого відділу поліції. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

За її словами, затриманий "вимагав та одержав 500 доларів США від місцевого мешканця за сприяння, з використанням свого службового становища, у закритті кримінального провадження стосовно останнього і, відповідно, неприягнення чоловіка до кримінальної відповідальності".

Читайте такожЛуценко назвав дві причини важкої криміногенної ситуації на Закарпатті: бандитські війни та бідність

Фігуранта кримінального провадження затримано в порядку ст. 208 КПК України. Тривають першочергові слідчі дії.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН раніше, керівник Тячівської місцевої прокуратури на Закарпатті перевіряється на причетність до "кришуванні" нелегального грального бізнесу.

За словами керівника ГПУ Юрія Луценка, який 10 жовтня перебував на Закарпатті з робочою поїздкою, на території Тячівського району виявлено вісім залів, де незаконно функціонують 90 гральних автоматів. Через це керівництво ГПУ взялося за місцевого прокурора.