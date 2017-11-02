В Україні реформи гальмують ті, для кого питання влади стоїть вище за національні інтереси - британські фахівці

Для ефективного захисту від російської агресії та розвитку Україні життєво необхідні дієві державні інституції, доводять британські фахівці. "В Україні склалося дуже міцне громадянське суспільство, але надто неефективна держава, якій не довіряють. Проблема в тому, що Україні держава потрібна, бо громадянське суспільство та активність громадян не зможе перемогти російські збройні сили”, - заявив Джеймс Шерр, співробітник Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House у Лондоні, передає Голос Америки.

Читайте такожПосли G7 вітають прийняття медреформи і чекають незалежної реалізаціїНа обговоренні аналітичного звіту Chatham House про стан в Україні та способи подолання головних проблем пролунала стурбованість, що попри певні успіхи в реформуванні деяких структур, необхідні фундаментальні інституційні реформи ще не відбулися.

За словами Джеймса Шерра, ймовірний провал процесу реформ усередині України та “зрада” зовнішніх чинників можуть стати одним з варіантів розв’язання конфлікту на Донбасі, де російська агресія може досягти успіху.

"Придністровський варіант" постійно замороженого конфлікту на сході України зараз Москву не влаштовує. Кремль роздратований своїми невдачами, але зовсім не відмовився від намірів “підпорядкувати, або зруйнувати Україну”, почула аудиторія в Chatham House.

“Глибока інституційна реформа, яка досі не відбулася, є передумовою не лише для євроінтеграції України. Вона також необхідна для національної безпеки, і це стосується усіх секторів разом з обороною. Досі цьому чиниться спротив. Їй протидіють ті, для кого питання влади в Україні стоїть вище за національні інтереси та національну безпеку”, - заявив Джеймс Шерр.

Професор Бірмінгемського університету Катарина Волчук, яка була одним з авторів нового звіту, вказала на затягування з упровадженням угоди України про асоціацію та вільну торгівлю з Євросоюзом. “В Україні нема центру для координації, а віце-прем’єр з питань євроінтеграції не має достатньо повноважень”, - сказала вона.

Професор Волчук зупинялася на проблемі корупції і вказала, що українські приклади показали більшу ефективність створення нових державних структур на противагу безуспішним намаганням реформувати старі.