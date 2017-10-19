Без реформи уряду Україна зламається під тягарем економічних та військових проблем - експерт

Без реформи уряду Україна зламається під тягарем економічних і військових проблем. Таку думку висловив підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи "Нова країна" Валерій Пекар в новому випуску журналу "Новое время".

Він зазначив, що сто років тому в результаті розпаду Російської імперії Україна отримала шанс на незалежність, але не зуміла скористатися ним, а імперія відродилася за рахунок експлуатації українських людських і природних ресурсів.

"Ми не отримали досвіду державного будівництва, який встигли придбати в міжвоєнний період країни Центральної Європи і Балтії. Це призвело до слабкості інституцій, і державу по частинах приватизували великі і дрібні олігархічні клани. Основним принципом імперсько-комуністичного правління було не допустити незалежності колоній. Для цього розривали технологічні ланцюжки в економіці, перевозячи деталі і вузли на тисячі кілометрів, щоб республіки не мали завершених ланцюжків доданої вартості. Для цього ж виймали окремі ланки", - пише він.

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Пекар зазначив, що постколоніальна традиція породила броунівський рух. "За даними Офісу кращого регулювання (BRDO), 95% нормативних актів незрозуміло навіщо потрібні і що регулюють. Купа народу активно працює, але відповідей на ключові питання розвитку країни немає", - пояснив він.

На думку експерта, без реформи уряду всі інші реформи просто нікому робити. Практика організаційних трансформацій показує, що для успіху потрібно одночасно поміняти три складових: людей, структури і процеси.

"Набір у нові структури старих людей призведе приблизно до таких же результатів, як і набір нових людей в старі структури", - додав він.

Так, міністерства поступово позбавляються від функцій управління державною власністю, адмінпослуг та контролю і повинні сконцентруватися на головному — на аналізі, виробленні та реалізації публічної політики.

"Це означає: визначити проблему, розробити альтернативні рішення і запропонувати їх політичним лідерам, а потім послідовно впровадити обраний варіант, оцінити результати і показати їх суспільству. Для цього в міністерствах створюються нові підрозділи — директорати, які відповідають за цілісні напрямки публічної політики", - пояснив Пекар.

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З приводу набору людей, він зазначив, що зараз йде набір в директорати за допомогою відкритих конкурсів, а прозорість процедур та контроль з боку громадських активістів та експертів Євросоюзу дають надію на перемогу гідних людей з новими цінностями.

"Нарешті, процеси. Розроблено новий регламент уряду, що дозволяє з хаотичного процесу нормотворення і мікроменеджменту створити чіткий порядок, заснований на пріоритетах, розмежування відповідальності та залученні зацікавлених сторін. Новий регламент перетворить уряд, умовно кажучи, з села ремісників, де кожен майструє свою саморобку, в сучасну фабрику з виробництва ефективних рішень", - додав він.

За словами Пекаря, метою є перетворення всіх міністерств в компактні команди високооплачуваних професіоналів, зайнятих тільки головною справою — рішенням проблем, що стоять на шляху розвитку країни.

"Якщо ми не побудуємо ефективну сучасну державу, то неефективна постколоніальна просто зламається під тягарем економічних, соціальних і воєнних проблем. І тоді виявиться, що кілька поколінь українців, які боролися за незалежність, віддали свої життя даремно", - підсумував він.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".