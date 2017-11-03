Вбивство голови "БПП" Сєвєродонецької міськради: депутата знайшли із розбитою головою

Голову фракції "Блок Петра Порошенка – Солідарність" у Сєвєродонецькій міській раді Сергія Самарського знайшли з ознаками насильницької смерті, в нього розбито голову.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила начальник відділу по зв’язках з громадськістю Головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай.

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"О 00.30 ночі сьогодні було знайдено тіло Сергія Самарського з ознаками насильницької смерті - у нього була розбита голова", - сказала вона.

Як наголосила Погукай, точну причину смерті назвати ще не можна – триває робота судових медиків.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Луганщині вбили голову фракції «БПП» в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського.