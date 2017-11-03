"Опритомнів у гіпсі": нардеп-утікач впав з коня (фото)

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко впав з коня, внаслідок чого потрапив до лікарні. Про це він написав в Instagram, виклавши фото.

"У житті так буває. Злетів з коня, отямився в гіпсі", - написав депутат й опублікував своє фото на лікарняному ліжку із забинтованою лівою рукою.

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Як повідомляв УНІАН, НАБУ веде розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування" в грудні 2015 року. За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації незаконно заволоділи грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, у розмірі понад 1,6 млрд грн, в результаті чого "Укргазвидобуванню" завдано збитків на понад 740 млн грн.

Всього слідство встановило причетність до "газової схеми" 29 осіб. Вісім з них, у тому числі народний депутат Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів щодо 18 осіб направлено до суду, з них стосовно 7 осіб набув чинності обвинувальний вирок.