Україна і Польща підписали угоду щодо мови навчання нацменшин

Віце-прем`єр-міністр і міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Ґліньський заявляє, що з Україною було знайдено порозуміння щодо закону про освіту в Україні в частині мов національних меншин. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

"Сьогодні, як щойно я довідався, було підписано порозуміння - заява керівників освітніх відомств після минулотижневого дуже плідного візиту пані міністра Залевської до України і досягнутих з українською стороною порозумінь", - сказав Ґліньський.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та міністр національної освіти Республіки Польща Анна Залевська заявили, що буде підписано декларацію про гарантії представникам польської меншини отримання повної загальної середньої освіти в польських школах в Україні рідною мовою з послідовним збільшенням частки предметів, що викладаються українською мовою.

***25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству освіти і науки провести щодо цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.