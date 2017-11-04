Трампу можуть запропонувати три варіанти надання Україні летальної зброї - ЗМІ

Президенту США Дональду Трампу можуть запропонувати три варіанти передачі Україні летальної оборонної зброї, повідомляє Новое время з посиланням на ABC.

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"Є інформація, що раднику Трампа з національної безпеки Герберту МакМастеру вже представили три варіанти передачі Україні летальної зброї, викладені в міжвідомчої записці, яку направили до Ради нацбезпеки США", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Держдеп і Пентагон виступають за варіант, який полягає у фінансуванні пакета озброєння для України на 47 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що держсекретар Рекс Тіллерсон і міністр оборони США Джим Меттіс з червня обговорюють питання передачі протитанкового озброєння. Офіційний представник Держдепу зазначив, що ці пропозиції не будуть схвалені до завершення тривалої поїздки Трампа в Азію.

Раніше спецпредставник Держдепу США Курт Волкер виступив за надання Україні зброї.