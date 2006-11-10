До Януковича на сцену прорвався пацієнт психлікарні

Під час виступу прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА на розширених зборах антикризової коаліції та уряду на сцені з’явився сторонній чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, тільки-но прем`єр закінчив свій виступ, на сцену Українського дому вийшов літній чоловік, який намагався поспілкуватися з В.ЯНКОВИЧЕМ. Однак охоронці глави уряду вивели чоловіка зі сцени та залу, де проходили збори.

Журналісти не були допущені у зал, а слухали виступи учасників зібрання в прес-центрі. У залі були присутні тільки оператори телеканалів.

Як повідомляє Українська правда, у кулуарах чоловік пояснив, що хотів передати ЯНУКОВИЧУ листа, у якому виклав свої проблеми.

Він назвався Іваном Дворецьким, колишнім машиністом Дарницького депо, якого ще в часи Щербицького позбавили квартири і помістили до психлікарні.