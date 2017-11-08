Маріупольський суд після звільнення Колмогорова з-під варти поскаржився на тиск

Приморський райсуд Маріуполя, який виніс вирок прикордоннику Сергію Колмогорову у вигляді 13 років позбавлення волі, поскаржився Вищій раді правосуддя на тиск з боку народних депутатів, журналістів та громадськості.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення Приморського райсуду розміщено на сайті Вищої ради правосуддя.

У своєму зверненні суд звинувачує в тиску на себе двох народних депутатів, при цьому в тексті скарги їхні імена приховані.

Посилаючись на публікацію у ЗМІ, судді звинувачують народних депутатів у тиску.

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“В цій статті йде посилання на заяву народного депутата від політичної партії “Блок Петра Порошенка”, яка, використовуючи свій статус народного депутата, а фактично діючи з метою незаконного впливу на суд та втручання у здійснення правосуддя, звернулася до голови СБУ із заявою про проведення перевірки суддів Приморського райсуду Маріуполя та ревізії всіх судових рішень, ухвалених з початку 2014 року на предмет відповідності їх закону. Таку заяву одразу публічно підтримав інший народний депутат від партії “Народний фронт”, який також публічно висловив, що він звертається до СБУ із заявою про перевірку “суддів-ватників”, - йдеться у скарзі.

Маріупольські судді також наголошують, що заяви народних депутатів “побудовані на спотворених фактах та обставинах справи, призвели до численних призовів громадськості, поширених майже у всіх соціальних мережах, до негайного фактичного знищення будівлі Приморського райсуду міста шляхом підпалу та фізичної розправи над суддями цього суду”.

У суді вважають, що наслідком заяв вищезгаданих народних депутатів є повна дискредитація суддів Приморського райсуду і представників судової гілки влади в цілому.

Наприкінці своєї скарги маріупольські судді просять від ВРП вжити всіх передбачених законом заходів з недопущення тиску на цей суд.

У свою чергу народний депутат Дмитро Тимчук назвав цю скаргу “верхом неадвекватності, лицимірства і цинізму”. Він написав у Facebook, що саме рішення маріупольських суддів по справі Колмогорова та інших подібних справах формує вкрай негативне ставлення до всієї судової системи.

Крім того, він заявив, що жодного тиску на суддів не вчиняв, оскільки розкритикував рішення по Колмогорову вже після його винесення.

Тимчук вважає, що скарга маріупольських суддів насправді свідчить, що вони відчувають повну безкарність.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада народний депутат від «БПП» Ірина Фріз звернулася до Служби безпеки України з вимогою провести перевірку суддів Приморського райсуду Маріуполя на ознаки підтримки сепаратизму.

Вона написала на своїй сторінці у Facebook: «Представники правоохороних органів м.Маріуполь повідомили мені про те, що виправдовувальні рішення Приморського суду осіб, що підозрюються або звинувачуються у сепаратизмі та діях на боці терористичних організацій, мають системний характер".

На переконання Фріз, ситуація потребує не тільки перегляду справи Колмогорова та його виправдання, а й уважного дослідження суддів, що приймали рішення в суді першої інстанції та при розгляді апеляції, на зв’язки з терористичними організаціями та особами, що перебувають на окупованих територіях, на підтримку сепаратизму та країни-агресора.

«У зв’язку з тим звертаюся до Служби безпеки України з вимогою ретельної перевірки суддів, які мали відношення до розгляду справи Колмогорова: Дзюби Маріанни Вікторівни, Курбанової Наталі Миколаївни, Пантелеєва Дмитра Геннадійовича», - написала Фріз.

Також вона попросила проаналізувати всі рішення цього суду з початку бойових дій на Донбасі на ознаки підтримки сепаратизму.

30 жовтня на своїй сторінці у Facebook народний депутат від «Народного фронту» Тимчук написав: «У рішенні маріупольського суду ми не побачили ні права, ні справедливості, ні натяку на незаангажоване рішення».

6 листопада Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних і цивільних справ задовольнив клопотання захисту Колмогорова і відправив його справу на нове судове розслідування до Приморського райсуду Маріуполя. Також Вищий спецсуд звільнив Колмогорова з-під варти.