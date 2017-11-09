Біля РНБО пройшла акція "Геть артистів-рашистів з України!" (фоторепортаж)

Театралізована акція "Геть артистів-рашистів з України!" біля будівлі Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), у Києві, 9 листопада 2017 р. Головна вимога акції – внести всіх артистів-путінців до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Порошенко підписав закон про гастролі російських артистів в Україні.