Біля РНБО пройшла акція "Геть артистів-рашистів з України!" (фоторепортаж)
20:42, 09 листопада 2017Політика
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Активісти виступили з вимогою внести всіх артистів-путінців до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Активісти вимагають санкцій проти діячів культури, що є прибічниками Путіна/ Фото УНІАН
Театралізована акція "Геть артистів-рашистів з України!" біля будівлі Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), у Києві, 9 листопада 2017 р. Головна вимога акції – внести всіх артистів-путінців до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Порошенко підписав закон про гастролі російських артистів в Україні.
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