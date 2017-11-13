Рада може розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу вже у четвер – Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що у разі завершення роботи парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони над законопроектом про реінтеграцію Донбасу в середу, у четвер його може бути розглянуто в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

«Якщо в середу буде розгляд низки питань на комітетах, в четвер буде запропоновано включити їх до порядку денного сесії. Зокрема, законопроект про реінтеграцію окупованих територій: якщо комітет завершить свою роботу, - я буду пропонувати в четвер, щоб ми його включили в порядок денний і розглянули», - зазначив Парубій.

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Він додав, що у профільному комітеті розглянуто і законопроект про сільську медицину. Відповідно, цей законопроект пропонуватиметься також поставити на розгляд у четвер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова профільного парламентського комітету Сергій Пашинський висловив сподіванняя, що в середу, 15 листопада, комітет пройде всі поправки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу, і в четвер парламент його розгляне.

За словами Пашинського, на засіданні робочої групи з підготовки цього законопроекту «вдалося збалансувати основну масу поправок», при цьому значну частину поправок опозиційних фракцій враховано.

6 жовтня Верховна Рада 233 голосами ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

До другого читання, за словами Пашинського, було подано майже 800 поправок. Серед інших була подана поправка щодо розірвання дипломатичних відносин з РФ у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про реінтеграцію. Крім того, у законопроекті пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України.

Також робоча група пропонує змінити назву законопроекту на таку: "Про особливості державної політики із відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України".

6 листопада секретар комітету Іван Вінник не виключив, що розгляд поправок до президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу триватиме до двох тижнів.

11 листопада Парубій повідомив, що розгляд у парламенті законопроекту про реінтеграцію Донбасу заплановано в четвер, 16 листопада.

Сьогодні, 13 листопада, Комітет ВР з нацбезпеки переніс засідання щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу на середу, 15 листопада. Як ідеться у повідомленні на сайті комітету, засідання перенесено на 15.00 15 листопада у зв’язку із продовженням роботи робочої групи над узгодженням тексту законопроекту.