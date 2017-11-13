НАБУ не отримувало документів про відмову Іспанії в екстрадиції Онищенка в Україну

Національне антикорупційне бюро України не отримувало офіційних документів про відмову компетентних органів Іспанії в екстрадиції народного депутата Олександра Онищенка в Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

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«В інформаційному повідомленні ЗМІ йдеться про факт відмови (в екстрадиції Онищенка до України – УНІАН). Ми не отримували офіційних документів щодо цього, тому наразі говорити про те, що це відповідає дійсності немає підстав», - зазначили у відомстві.

Раніше видання «Українська правда» з посиланням на Онищенка поширило інформацію, що компетентні органи Іспанії відмовили Україні в його арешті та екстрадиції. «Суд вислухав позицію сторони обвинувачення, запитав, чи згоден я на добровільну екстрадицію, я відповів, що ні, і що моя справа є політичним переслідуванням. Суд визнав наші аргументи досить переконливими, щоб не застосовувати до мене арешт», - сказав Онищенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Всього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством.

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.