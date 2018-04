Сурков потрапив у скандал через цитування у пропагандистській статті текстів американського метал-гурту FFDP

Помічник російського президента Владислав Сурков написав статтю під назвою «Криза лицемірства. I hear America singing», чим спровокував скандал.

У оприлюдненому на сайті RT матеріалі з пропагандистською метою використовуються слова з текстів пісень американської грув-метал-групи Five Finger Death Punch. Після її появи гітарист гурту Золтан Баторі звернувся до фанів із закликом не вірити маніпуляціям.

У своєму матеріалі від 7 листопада Сурков звинувачує США і Захід у повсюдному лицемірстві, подвійних стандартах, інтригах та пропаганді. При цьому начебто у підтвердження своїх слів він посилається на текст однієї з пісень Five Finger Death Punch, яка через кілька днів після публікації мала виступ у Москві.

У статті путінський радник розмірковує: «Наприклад, в одному з хітів під назвою Wash it all away співається приблизно наступне: «Весь цей хаос і вся ця брехня - я ненавиджу їх», «Я гину тут, я тут насмітив - чи може хто-небудь змити це все?», «Я відмовився від суспільства, від сім'ї ... від демократії ... від медіа ... від моралі ... плювати, що ви думаєте про мене». І ще: Done with all your hypocrisy («З усім вашим лицемірством покінчено»). Пісня, ліричний герой якої відкидає загальне лицемірство, вийшла на ринок в 2015 році. Якраз напередодні незвичайних виборів 2016-го, хід, підсумки і наслідки яких стали драматичною і не цілком поки успішною спробою «великого суспільства» очиститися від лицемірства, «змити це все». Простодушність вступило в боротьбу з пристойністю на національному рівні. А що в Штатах набуває національного масштабу, то за їхніми межами стає глобальним трендом».

"Можливо, і завтра з "усього цього хаосу і всієї цієї брехні" розгублені натовпи будуть виведені сильною рукою. Цар Заходу, засновник цифрової диктатури, вождь з напівштучним інтелектом вже передбачений віщими коміксами. Чому б цим коміксами не збутися? Теж варіант. "Я чекаю тут кого-небудь, хто очистить це все", — співає 5FDP. Співає Америка", – резюмує Сурков.

Золтан Баторі відреагував на цю статтю після того, як про неї написало агентство Bloomberg.

Він зазначив, що використання слів з тексту пісні в контексті статті вводить читача в оману і «просто додає зайвої напруги між нашими країнами». Гітарист волів би зазвати статтю "Сурков сформулював свої спостереження ... і вказав на лицемірство" замість того, щоб звинувачувати в ньому США. «Це штучно створена істерія, підживлена ​​деякими безвідповідальними ЗМІ», – підкреслив музикант.

«Я можу сказати вам... між людьми... НЕМАЄ ненависті... НЕМАЄ холодної війни... отже давайте НЕ робити її. Я виріс на цьому боці залізної завіси в комунізмі (гітарист народився і виріс в комуністичній Угорщині – ред.)... отже в мене є СПРАВЖНІ спогади про холодну війну... Навіть тоді... хоча комуністичні медіа казали нам, що Америка – це "ворог"... Ніхто... я маю на увазі ніхто нормальний насправді в це не вірив. Ми любили американську музику, американську культуру... й американський народ... Ми розуміли різницю між пропагандою і реальністю", – прокоментував статтю Суркова гітарист у своєму зверненні до фанів.

Баторі закликав пом'якшити істерію і спробувати частіше розмовляти.

«Засоби масової інформації повинні відповідати за свої слова – вибір рейтингу замість миру є безвідповідальним», – зазначив він.