Серед підлітків 13-15 років 40% хоча б раз вживали електронні сигарети, а половина опитаних віком 15-16 років мали досвід такогокуріння.

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону щодо запровадження заборони на виробництво, імпорт та введення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Відповідний законопроєкт на офіційному сайті Верховної Ради України під реєстраційним номером 13548.

Авторами законопроєкту є народні депутати із фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар, Яна Зінкевич, Микола Величкович, а також Ярослав Юрчишин з фракції "Голос" та позафракційна Вікторія Гриб.

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Зааконопроєктом передбачено внести зміни до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", доповнивши новою статтею щодо повної заборони виробництва, торгівлі, імпорту та експорту електронних сигарет, вилучення їх з реєстрів, зняття правових підстав для їх обігу. Також передбачено заборонити будь-яку форму державної підтримки в цій сфері та встановити відповідальність за порушення нових норм, у тому числі штрафні санкції.

В пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що, за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України понад 70% щоденних курців віком 18-29 років користуються електронними виробами для куріння: 37% респондентів вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання, а 36% - електронні сигарети.

Також сказано, що серед підлітків 13-15 років 40% хоча б раз вживали електронні сигарети, а близько 20% є теперішніми споживачами. Половина опитаних підлітків віком 15-16 років мали досвід куріння електронних сигарет, а кожен п’ятий (19%) вживав їх упродовж останніх 30 днів.

В записці сказано, що попри те, що електронні сигарети є відносно новим продуктом, вже існують беззаперечні докази, що їхнє використання становить серйозний ризик для здоров’я. Відзначено кілька захворювань, пов’язаних із вживанням електронних сигарет, зокрема, EVALI (пошкодження легень, спричинене вейпінгом) - у 2019 році в США зафіксовано спалах захворювання легень, пов’язаного зі вживанням електронних сигарет, зокрема з використанням ацетату вітаміну Е. Було зареєстровано близько 3000 випадків, з яких майже 70 закінчилися летально. 15% пацієнтів були молодшими за 18 років. Симптоми включали задишку, кашель, біль у грудях, лихоманку, діарею, блювоту, тахікардію.

В записці зазначається, що ефективність електронних сигарет як засобу для відмови від куріння не доведена, проте відомо, що вони становлять загрозу для здоров’я.

Заборона електронних сигарет в Україні

Як повідомляв УНІАН, попри офіційну заборону, яка набула чинності ще у липні 2023 року, а повністю вступила в силу в 2024 році, в торгово-розважальних центрах Києва неповнолітні можуть без жодних перешкод придбати ароматизовані одноразові електронні сигарети.

Це підтвердило журналістське розслідування редакції УНІАН, яка вирішила перевірити, чи справді заборона працює, адже за даними Міністерства охорони здоров'я, кожен п'ятий підліток вживає е-сигарети.

Раніше журналіст-розслідувач Євген Плінський зафіксував факти відкритого продажу заборонених електронних сигарет у ТРЦ "Ocean Plaza". Іронічно, що саме цей торговий центр наразі перебуває під управлінням державного агентства АРМА – тобто держави, яка заборонила українцям вільно обирати, в якій формі та з якими смаками вживати нікотин. Втім, це далеко не єдиний ТРЦ столиці, де підлітки можуть безперешкодно придбати ароматизовані електронні сигарети.

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