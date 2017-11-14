У законопроекті щодо Донбасу немає рекомендацій розірвання дипвідносин з Росією - нардеп

В підготовленому до другого читання тексті законопроекту про реінтеграцію Донбасу немає поправки щодо рекомендації розірвання дипломатичних відносин з Росією. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник (фракція “БПП”).

Він підкреслив, що зараз робоча група напрацювала проект закону до другого читання, який передано на розгляд депутатським фракціям та групам, а також президенту України.

Він наголосив, що в цьому законопроекті немає запропонованої ним поправки щодо рекомендації Кабінету міністрів України ухвалити рішення щодо розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією, хоча він особисто і наполягав на такій нормі.

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За його словами, робоча група, виходячи з того, що це питання є “повноваженням виключно виконавчої гілки влади і для того, щоб зберегти чіткий розподіл і незалежність трьох гілок влади в Україні — законодавчої, виконавчої і судової гілки влади...”, то ця норма не вписана в законопроект.

За його словами, оскільки в законопроекті виписано, що РФ є країною агресором, то після ухвалення даного закону уряд на його підставі може ухвалити рішення щодо розірвання таких відносин.

На уточнююче запитання журналістів, з приводу того, чи формально ця поправка уже відхилена, Вінник нагадав, що ще немає рішення комітету з приводу даного законопроекту, оскільки передбачається, що комітет буде завтра розглядати це питання, то можуть відбутися зміни.

“Комітет ще формально не збирався по поправках, а засідання відбудеться в середу і в нас є узгоджений від комітету і робочої групи текст законопроекту до другого читання, але ж депутати мають право наполягати на цій правці і вона буде спочатку голосуватися на комітету, коли буде таке наполягання, а в подальшому і в сесійній залі, - додав Вінник.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада 233 голосами ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№7163).

До другого читання, за словами голови профільного комітету Сергія Пашинського, було подано майже 800 поправок. Серед інших була подана поправка щодо розірвання дипломатичних відносин з РФ у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про реінтеграцію. Крім того, у законопроекті пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України.